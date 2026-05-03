Ucrania quiere duplicar los salarios de la infantería en una importante reforma militar

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 3 may (EFE).- Ucrania pretende duplicar los salarios de su infantería y permitir que algunos soldados puedan desmovilizarse ya en 2026 tras años de servicio, como parte de una esperada reforma militar anunciada por el presidente Volodímir Zelenski.

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Los salarios de los soldados ucranianos que afrontan el mayor riesgo luchando en la primera línea del frente aumentarán desde el equivalente de 2.500-3.200 euros al mes a 5.000-8.000 euros.

Se espera que los cambios empiecen a aplicarse en junio.

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"Un infante (del Ejército) ucraniano que mantiene la línea del frente debe sentir que nuestro Estado realmente lo respeta", subrayó Zelenski al anunciar la medida.

Los cambios salariales también se aplicarán a otros militares.

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Los sueldos base para funciones en retaguardia aumentarán desde el equivalente de uno 400 euros a 600 euros, con una remuneración total que variará según la contribución de cada soldado.

"Las misiones de combate en primera línea, la experiencia real de combate y mando, y la eficacia de un militar deben garantizar pagas más altas", sostuvo Zelenski.

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Motivación financiera

Según Roman Kostenko, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, el nuevo sistema retributivo probablemente introducirá bonificaciones significativas por logros como capturar a un soldado ruso o destruir equipo valioso.

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Los futuros aumentos salariales han sido generalmente bien recibidos en Ucrania.

Aunque ya existe una prima de alistamiento de 20.000 euros para reclutas jóvenes y las familias de quienes mueren en combate reciben 300.000 euros de compensación, durante mucho tiempo se ha considerado que los salarios de la mayoría de los militares eran insuficientes dado el riesgo que afrontan.

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Esto ha desalentado a nuevos reclutas de unirse al ejército y ha desmotivado a algunos soldados en servicio, especialmente a aquellos en posiciones de retaguardia, donde el salario estaba muy por debajo del promedio nacional.

"Ya era hora de que Ucrania siguiera el ejemplo de Rusia, que desde hace tiempo depende no del patriotismo sino de altos incentivos financieros como principal método de reclutamiento", declaró a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko.

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La falta de fondos ha sido señalada durante mucho tiempo por el liderazgo del país como la principal razón para retrasar aumentos salariales.

Los analistas vinculan los planes de Zelenski al desbloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE).

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"Nuestros socios solían mostrarse reacios a financiar los salarios de nuestro ejército. Algo debe haber cambiado", dijo el diputado Kostenko en una entrevista con NV Radio.

Los incentivos financieros son solo una parte de la solución para garantizar que Ucrania disponga de suficientes soldados, ya que los analistas también destacan la importancia de seguir mejorando la calidad del entrenamiento y del mando.

La robotización también avanza rápidamente, y el liderazgo militar subraya el papel esencial de la tecnología para contrarrestar a un enemigo que cuenta con un ejército más grande y con mayor capacidad de reclutamiento.

Sin embargo, aunque los drones aéreos y terrestres asumen cada vez más tareas logísticas y de combate, siguen siendo necesarios miles de soldados de infantería para mantener posiciones y contraatacar a lo largo de los 1.200 kilómetros del frente.

Planes de desmovilización

Según la reforma, al menos algunos soldados podrán desmovilizarse ya en 2026 como parte de una transición gradual hacia un ejército basado en contratos.

Las familias de muchos militares llevan tiempo reclamando una mayor previsibilidad con el argumento de que un servicio indefinido con vacaciones únicamente breves resulta desmotivador e injusto para soldados tras años de servicio.

"Los soldados necesitan condiciones de servicio previsibles para ver que son valorados por el Estado que protegen", declaró a EFE Viktoria Grishchuk, de la asociación familiar Intentsia. Muchos están física y psicológicamente exhaustos, añadió.

De momento el mecanismo exacto de desmovilización sigue sin estar claro, si bien el plan de Zelenski es revelarlos en mayo.

La eficacia del plan y el número de soldados que abarcará dependerán en gran medida de la situación en el frente y de si Rusia lanza otra ronda de movilización obligatoria para reforzar o reponer su ejército, cuyo avance en el campo de batalla se ha ralentizado. EFE

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