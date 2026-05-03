Irán confirma la recepción de la respuesta de EEUU a su propuesta de 14 puntos

El Gobierno iraní ha confirmado este domingo que han recibido a través de Pakistán, país mediador, la respuesta de Estados Unidos al plan de 14 puntos remitido a Washington desde Teherán con el objetivo de poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países y está ya estudiándola.

"Los estadounidenses han dado a Pakistán una respuesta al plan de puntos de Irán y la estamos estudiando", ha explicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB.

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Baqaei ha señalado que el plan de 14 puntos "no trata sobre las conversaciones nucleares, sino sobre el final de la guerra". "Estamos en esta fase. Veremos qué ocurre en el futuro. La decisión se tomará cuando llegue el momento", ha apuntado.

El portavoz ha rechazado además las informaciones sobre un acuerdo para la retirada de minas del estrecho de Ormuz y las ha calificado de "ficción mediática".

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Baqaei ha resaltado por otra parte que cualquier posible acuerdo depende de la voluntad de Irán y que no hay una fecha límite. "La proupesta marco se basa en un cese inicial y después habría una revisión detallada durante un periodo de 30 días", ha explicado. "Irán, básicamente no acepta negociar con ultimátums y fechas límite impuestas", ha argumentado.

La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

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Tehrán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

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