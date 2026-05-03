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OPEP+ aumenta en 188.000 barriles diarios su oferta a partir de junio en su primera reunión tras la salida de EAU

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La Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este pasado sábado, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado hoy domingo.

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Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.

Por otro lado y en lo que concierne a Emiratos Árabes Unidos, la petrolera insignia del país, la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), también ha anunciado una iniciativa para acelerar sus planes de crecimiento a través de adjuicaciones de proyectos que abarcan exploración, producción, refinado y comercialización de crudo por valor de unos 46.000 millones de euros, según un comunicado recogido por Bloomberg.

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