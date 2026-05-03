Goretzka: "El Allianz Arena arderá ante el PSG"

El centrocampista del Bayern de Múnich Leon Goretzka ha asegurado que el Allianz Arena "arderá" el miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, en el que los alemanes deberán remontar el 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes.

"Este lugar arderá. Tengo muchas ganas de que llegue el partido, queremos llegar a la final. Ahora se trata de unir nuestras fuerzas, recomponernos y luego darlo todo", declaró a los periodistas.

PUBLICIDAD

El partido de ida de la semana pasada en el Parque de los Príncipes se saldó con una victoria por 5-4 para el conjunto parisino, y ambos equipos llegan con un empate en sus respectivas ligas al duelo de vuelta.