Ocho muertos en un choque frontal entre dos camiones en Bangladesh

Al menos ocho personas han muerto y varias más están heridas este domingo debido a un choque frontal entre dos camiones ocurrido en Sylhet, en la región de Dakshin Surma.

El incidente ha ocurrido en torno a las 6.00 horas cuando un camión cargado de fruta ha colisionado con otro que transportaba a trabajadores, ha explicado el portavoz de la Policía de Sylhet, Majurul Alam, en declaraciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

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Cuatro de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y otras cuatro fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus heridas en el Hospital MAG Osmani de Sylhet.

"Varios heridos están recibiendo tratamiento médico en el hospital, algunos con pronóstico crítico", ha resaltado el portavoz policial, que ha indicado que hasta ahora han podido ser identificadas solo seis de las víctimas mortales.

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