Agencias

Desaparecidos dos militares de EEUU durante unos ejercicios internacionales conjuntos en Marruecos

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Dos militares de Estados Unidos se encuentran desaparecidos desde el sábado en Marruecos mientras participaban en unos ejercicios conjuntos en el suroeste del país, según ha informado el Mando Africano del Ejército norteamericano (AFRICOM) en un comunicado.

Los dos militares participaban en los ejercicios León Africano 2026 cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, en las inmediaciones de la ciudad marroquí de Tan Tan, en el momento en que se declaró su desaparición el 2 de mayo.

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El mando estadounidense para África, en su comunicado, ha anunciado la puesta en marcha inmediata de una operación coordinada de rescate en la que participarán también fuerzas marroquíes y otros participantes en los ejercicios, que involucran a más de 5.600 efectivos de más de 40 países.

"El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda está en curso", concluye el comunicado del AFRICOM.

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