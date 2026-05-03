La empresa catalana Concentrol abre una filial en Brasil para crecer en el mercado sudamericano

La empresa química catalana Concentrol, con sede en Riudellots de la Selva (Girona), ha abierto una nueva filial en São Paulo, en Brasil, para reforzar su presencia en el mercado sudamericano, según ha informado este domingo la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat mediante un comunicado.

La compañía, dedicada a la fabricación de soluciones químicas para distintos sectores industriales, ha invertido 115.000 euros en esta nueva sede, que contará inicialmente con un equipo de tres personas y que se convierte en su tercera delegación en América, y para el proyecto ha recibido cerca de 40.000 euros en ayudas de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria.

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Con esta apertura, la empresa prevé aumentar el peso de Sudamérica en sus ventas internacionales hasta situarlo entre el 10% y el 15% en 2028, frente al 3% actual, en un contexto en el que ya comercializa más de 500 productos en más de 80 países y cuenta con filiales también en Estados Unidos, México y China.

El responsable de Desarrollo de Negocio de la línea de Food Processing Aids, Rafael Fernández, ha señalado que la compañía quiere ampliar su presencia en la región: "Queremos expandirnos hacia el resto de países del Mercosur, como Paraguay, Uruguay y Argentina, y más adelante llegar también a Chile y Colombia".

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Fernández ha añadido que la empresa, que tuvo una facturación de 36 millones de euros en 2025, también prevé incrementar el peso de sus filiales internacionales en el conjunto del negocio y que el peso conjunto de las filiales de Brasil, Estados Unidos y China "pase del 16% actual al 21% del total en el plazo de un año".