José Ortega Cano da un golpe en la mesa y manda un mensaje a Pelayo Díaz: "Que mejore"

No hay semana en la que la familia Ortega Cano no se vea envuelta en una polémica. El trabajo de colaboradora de Gloria Camila le está trayendo más sinsabores que alegrías, aunque ella sabe torear bien las adversidades y cualquier crítica que le llega ya sea desde fuera o desde su propio círculo laboral. Es el caso de la última controversia en la que se ha visto envuelta con su compañero Pelayo Díaz, después de que éste diera su opinión sobre la tauromaquia, afirmando estar de acuerdo con denominar a los toreros como "asesinos".

La guerra estaba servida entre la hija del diestro de Cartagena y el estilista, que han llevado sus diferencias más allá del plató de 'El tiempo justo'. Y por supuesto el otro damnificado ha sido el propio Ortega Cano que, tras asistir a la tradicional corrida Goyesca celebrada en Madrid cada 2 de mayo, se ha querido pronunciar, con su habitual talante.

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Y lo ha hecho precisamente tras recibir el cariño de numerosos aficionados de todas las edades en las inmediaciones de la plaza de toros de Las Ventas, por eso el viudo de Rocío Jurado afirmaba que "tiene que haber alguno que sea regular". Y añadía que, ante tanto calor de sus seguidores, el mensaje que le mandaría a Pelayo Díaz sería sencillo: "Que mejore". Pero que el compañero de espacio de su hija tenga clara una cosa, sus declaraciones al maestro Ortega Cano, no le han sentado "ni mal, ni bien".