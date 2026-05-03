Irán advierte que "cualquier injerencia" de EEUU en el "nuevo régimen" de Ormuz supondrá violar el alto el fuego

Las autoridades iraníes han advertido este domingo de que "cualquier injerencia" por parte de Estados Unidos en el "nuevo régimen marítimo" del estratégico estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego, al tiempo que han defendido que ni el citado paso ni el golfo Pérsico estarán sujetos a las publicaciones en redes sociales del mandatario estadounidense, Donald Trump, después de que este haya anunciado así una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados por el bloqueo.

"Cualquier injerencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego", ha subrayado el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado también en redes.

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A renglón seguido, Azizi ha recalcado que ni el estrecho de Ormuz ni el golfo Pérsico se "regirán" por las "publicaciones delirantes de Trump", minutos después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado que desde este lunes será puesta en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de las embarcaciones atrapadas en el golfo Pérsico por cuenta del cierre de Ormuz en plena guerra entre Estados Unidos e Irán.

"¡Nadie se creerá esos escenarios de juegos de culpas!", ha zanjado el presidente de la citada comisión de la República Islámica, a poco más de una hora de que Trump haya amenazado con una "respuesta contundente" a quien interfiera en el "proceso humanitario" anunciado, ya que, ha defendido, este busca "liberar" a "personas, empresas y países" que "no han hecho absolutamente nada malo" y que solo son "víctimas de las circunstancias".

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El nuevo cruce de declaraciones llega después de que este mismo domingo el magnate republicano haya aludido a las conversaciones con las autoridades del país asiático señalando que sus representantes están manteniendo "contactos muy positivos" con Irán, los cuales "podrían traer algo muy positivo para todos". No obstante, ha considerado que "queda mucho por delante" para "demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente".