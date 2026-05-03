Santa Fe e Internacional se clasifican y dejan fuera de la liga colombiana a Millonarios

Bogotá, 3 may (EFE).- Los equipos capitalinos Independiente Santa Fe e Internacional se quedaron este domingo con los dos últimos cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana en una jornada de cuatro partidos simultáneos que dejó eliminados al también bogotano Millonarios, al Deportivo Independiente Medellín (DIM) y al Deportivo Cali.

En el estadio El Campín de Bogotá, Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto y que llegaba presionado tras la reciente derrota en la Copa Libertadores ante el Platense argentino, selló su clasificación al vencer por 3-1 al Internacional en un partido que tuvo que remontar.

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El Internacional de Bogotá, entrenado por el argentino Ricardo Valiño y que había liderado el torneo en las primeras jornadas pero atravesó un bache de siete partidos sin ganar, se adelantó con un gol de Fabricio Sanguinetti. Sin embargo, el conjunto 'Cardenal' reaccionó con tantos de Hugo Rodallega, Emanuel Olivera y Nahuel Bustos.

Pese a la derrota, Internacional se clasificó como octavo, con 28 puntos, favorecido por los resultados en otros estadios en una definición que se resolvió en los últimos minutos. Santa Fe quedó en la séptima casilla.

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El cuadro de los ocho clasificados lo completan Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali.

Por su parte, Millonarios no logró la clasificación a la siguiente fase al empatar 2-2 con Alianza en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

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Yeiner Londoño y Pedro Franco anotaron para el equipo local, mientras que el argentino Rodrigo Contreras otorgó un doblete para el conjunto dirigido por su compatriota Fabián Bustos.

En el estadio Atanasio Girardot, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) quedó eliminado al perder por 1-2 ante Águilas Doradas.

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Jorge Rivaldo y Nicolás Lara marcaron para los visitantes, mientras que Diego Moreno descontó al final del segundo tiempo para el equipo local.

Deportivo Cali es el otro 'grande' del fútbol colombiano que resultó eliminado ya que empató 1-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué, lo que significa una nueva frustración para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.

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La jornada comenzó el viernes con la victoria por 1-0 de Once Caldas sobre Atlético Nacional, ambos sin preocupaciones al ya estar clasificados.

El sábado, Boyacá Chicó goleó 3-0 a Llaneros y Jaguares venció 2-0 a Cúcuta, en partidos sin incidencia en la clasificación pero con impacto en la tabla del descenso.

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La fecha se completará más tarde con los encuentros entre América de Cali ante Deportivo Pereira y Junior frente a Deportivo Pasto. EFE