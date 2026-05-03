El Ejército de Malí "neutraliza" a "más de 17 terroristas" en una operación en el suroeste del país

El Ejército de Malí ha asegurado este domingo haber "neutralizado" a "más de 17 terroristas" en una operación de sus tropas ejecutada en el círculo de Kita, ubicado en la región de Kayes, la más occidental del país, en respuesta a la ofensiva coordinada a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) junto a los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Así lo ha anunciado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas malienses en un comunicado en el que afirma que la misión realizada por "unidades terrestres" en la localidad de Sébabougou "resultó en la neutralización de más de 17 terroristas y la recuperación de aproximadamente 15 motocicletas".

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La operación, justificada "en el marco de las misiones de reconocimiento ofensivo tras los atentados terroristas en las ciudades de Kati y Bamako", capital del país, tuvo lugar el sábado, el mismo día en que, de manera paralela, "aeronaves" de las propias Fuerzas Armadas realizaron ataques "contra un importante depósito de armas y municiones perteneciente a grupos terroristas armados, al sureste de la ciudad de Gourma Rharous", unos 120 kilómetros al este de la ciudad de Tombuctú.

En estos ataques aéreos, el Ejército ha asegurado que "varios terroristas fueron neutralizados y el depósito de armas y municiones fue completamente destruido", según el correspondiente comunicado difundido en redes sociales.

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"Se perseguirá a los grupos terroristas armados hasta sus últimos bastiones en todo el territorio nacional", han prometido las Fuerzas Armadas, inmiscuidas en una intensa actividad tras los ataques del anterior fin de semana contra Bamako y otras ciudades estratégicas del país, unos atentados sobre los que, si bien aún no se conoce un balance oficial de víctimas, acabaron con la vida del ministro de Defensa de la junta militar que gobierna Malí, Sadio Camara.