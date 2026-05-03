El Real Madrid gana (0-2) al Espanyol y aplaza el alirón del FC Barcelona

El Real Madrid ha logrado evitar este domingo que el FC Barcelona se proclame ya campeón de LaLiga EA Sports 2025-2026 después de imponerse por 0-2 en su visita al RCD Espanyol gracias a un doblete del extremo brasileño Vinícius Jr.

Tras la victoria del sábado el conjunto de Hansi Flick en El Sadar ante el CA Osasuna, el equipo madridista necesitaba ganar en el RCDE Stadium para aplazar una jornada más el alirón blaugrana y lo ha conseguido liderado por su '7', autor de dos goles de bella factura en la segunda mitad. Ahora, el Clásico del próximo domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou podría decidir el título a favor del actual campeón, que goza de una ventaja de once puntos con doce por jugarse.

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