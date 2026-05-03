(Crónica) El Betis responde al Celta por el quinto puesto y el Rayo cumple con la Liga

El Real Betis y el RC Celta firmaron sendas victorias ante el Real Oviedo (3-0) y el Elche (3-1) para defender las opciones de jugar en Europa la próxima temporada, mientras que el Rayo Vallecano superó (0-2) al Getafe para acercar mucho la permanencia en la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

El equipo de Manuel Pellegrini enseñó el camino a Segunda a un Oviedo que no tuvo puntería en su fuerte inicio y se vio escaldado al descanso con la calidad ofensiva de los locales. El Cucho Hernández castigó un mal repliegue del Oviedo y, ya en el 45', Abde Ezzalzouli dobló la renta.

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Los visitantes llegaron a recortar por medio de Fede Viñas, pero en fuera de juego, y quien no perdonó fue el Cucho con su doblete particular. La entrada de Santi Cazorla no inquietó a un Betis que tiró por su lado de Isco para que la fiesta se quedar en La Cartuja, donde el Betis sumó 53 puntos para responder al Celta.

El equipo de Vigo (47) reaccionó a sus últimas tres derrotas para seguir mirando arriba, hacia una posible quinta plaza de Champions o lo que alcance con el arreón final. Los de Claudio Giráldez mostraron hambre para terminar bien la temporada y se aprovecharon también de un error en defensa del Elche para hacer el 1-0 en Balaídos.

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Una mala cesión le costó a los visitantes el tanto de Hugo Álvarez al cuarto de hora, y los de Eder Sarabia no lo encajaron nada bien. El Celta desplegó su mejor juego e hizo el 2-0 a la media hora con un Iago Aspas que, sin saberse nada de su futuro, sigue dando goles y espectáculo tras 400 partidos en Primera.

En el segundo tiempo no hubo reacción del Elche y el Celta, con la renta del marcador, aceptó de buen grado la especie de rendición visitante. Con todo, el cuadro ilicitano se metió en la pelea con un penalti convertido por André Silva en el 82'. Sin embargo, en una gran jugada con tacón de Williot Swedberg, Borja Iglesias sentenció para un Celta que quiere final feliz y seguir jugando en Europa.

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Por su parte, el Rayo se llevó un tenso derbi madrileño en Getafe para sumar tres puntos de mucha tranquilidad en cuanto al peligro del descenso. Los de Iñigo Pérez despejaron la mente de problemas antes de la vuelta de semifinales de la Conference League, gracias a los goles de Sergio Camello y Randy Nteka, uno en cada parte.

El conjunto local se vio maniatado en el centro del campo y, sin funcionar el equipo de José Bordalás, fue llegando el Rayo hasta tener puntería antes del descanso. El técnico 'azulón' metió triple cambio y a la hora de encuentro tuvieron la gran ocasión del penalti cometido por Augusto Batalla, pero el portero del Rayo se desquitó parando el lanzamiento a Mauro Arambarri.

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Nteka, que ocupó el sitio precisamente de Camello, hizo el 0-2 nada más entrar y puso el lazo a un derbi que se fue a Vallecas para casi certificar la permanencia antes de buscar dar otro paso en la historia del Rayo llegando a una final europea. La zona noble a la que podía aspirar el Getafe (44 puntos) se escapó otro poco, con la tercera derrota en cuatro partidos y los resultados de esta jornada.