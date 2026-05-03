Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania

Al menos tres personas han muerto en ataques de las fuerzas militares rusas en Odesa y Dnipro durante la jornada del domingo, según el balance de las autoridades ucranianas, mientras que Rusia ha denunciado el fallecimiento de otras dos personas en ataques ucranianos en Bélgorod.

Dos de los fallecidos corresponden a la región de Odesa, donde además hay cinco personas más heridas en un ataque contra la infraestructura de este estratégico puerto, según ha informado en redes sociales el director de la Comisión Electoral de Odesa, Oleh Kiper.

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"El enemigo sigue atacando la infraestructura civil y el puerto de la región de Odesa. Lamentablemente han muerto dos personas y cinco han resultado heridas", ha explicado Kiper, que ha dado cuenta de hasta tres ataques más con drones en edificios de viviendas de la zona.

Por otra parte, en Dnipro hay una persona muerta y once heridas --seis de ellas hospitalizadas-- en un ataque ruso, ha informado el gobernador militar de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha.

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Mientras, el gobernador de la región rusa fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha informado de la muerte de dos personas en la zona. Un vehículo en el que había tres miembros de una misma familia ha recibido el impacto de un dron ucraniano en la localidad de Nechayevka, apenas a ocho kilómetros de la frontera con Ucrania.