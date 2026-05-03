Agencias

Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania

Guardar
Imagen VTLGJEDTDJDWNNNAD3BXYTQCI4

Al menos tres personas han muerto en ataques de las fuerzas militares rusas en Odesa y Dnipro durante la jornada del domingo, según el balance de las autoridades ucranianas, mientras que Rusia ha denunciado el fallecimiento de otras dos personas en ataques ucranianos en Bélgorod.

Dos de los fallecidos corresponden a la región de Odesa, donde además hay cinco personas más heridas en un ataque contra la infraestructura de este estratégico puerto, según ha informado en redes sociales el director de la Comisión Electoral de Odesa, Oleh Kiper.

PUBLICIDAD

"El enemigo sigue atacando la infraestructura civil y el puerto de la región de Odesa. Lamentablemente han muerto dos personas y cinco han resultado heridas", ha explicado Kiper, que ha dado cuenta de hasta tres ataques más con drones en edificios de viviendas de la zona.

Por otra parte, en Dnipro hay una persona muerta y once heridas --seis de ellas hospitalizadas-- en un ataque ruso, ha informado el gobernador militar de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha.

PUBLICIDAD

Mientras, el gobernador de la región rusa fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha informado de la muerte de dos personas en la zona. Un vehículo en el que había tres miembros de una misma familia ha recibido el impacto de un dron ucraniano en la localidad de Nechayevka, apenas a ocho kilómetros de la frontera con Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El periodismo sigue siendo de "alto riesgo" en Honduras con 103 asesinatos desde 2001

Infobae

Real Madrid y Real Sociedad cierran la Champions y prosiguen su pelea por el subcampeonato en la Liga F Moeve

Real Madrid y Real Sociedad cierran la Champions y prosiguen su pelea por el subcampeonato en la Liga F Moeve

Macron pide a Al Zaidi que se investigue el ataque en Irak que mató a un militar francés

Infobae

(Crónica) El Tottenham sale del descenso y el United tumba al Liverpool

(Crónica) El Tottenham sale del descenso y el United tumba al Liverpool

1-2. El Tottenham sale del descenso

Infobae