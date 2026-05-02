Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el oeste de Japón

Tokio, 2 may (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este sábado el oeste de Japón, informó la Agencia Meteorológica (JMA) nipona, sin que por el momento se hayan informado de daños ni desatado una alerta por tsunami.

El sismo tuvo lugar a las 18:28 hora local (09:28 GMT) cerca de la población de Nosegawa, en la prefectura de Nara, con una profundidad de 70 kilómetros, según JMA.

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Tanto Nara como las prefecturas vecinas de Mie y Wakayama registraron una magnitud de 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo.

Las autoridades japonesas no han informado de víctimas ni de daños materiales causados por el terremoto, y la JMA tampoco elevó una alerta por tsunami en la región.

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Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

La semana pasada, al menos seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por un sismo de magnitud 7,7 registrado que también provocó daños en edificios y carreteras, así como un tsunami de hasta 80 centímetros en la cercana prefectura de Iwate. EFE

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