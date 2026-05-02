Los españoles podrán ver y votar en Eurovisión 2026 a pesar de la retirada de España, la primera vez en su historia

España nunca ha faltado al Festival de Eurovisión desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus. Aunque en 2026 no estará en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza, los españoles sí podrán ver y votar en el concurso.

Desde la última edición, los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción podían votar mediante la página web oficial a través de un sistema global llamado 'Rest of the World'. De este modo, permitía contabilizar de manera agrupada los votos como si se tratara de un país más. A cambio, no forman parte del jurado profesional.

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La salida del Festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14. Sin embargo, los seguidores del formato en España podrán seguir el festival a través de la retransmisión en directo que la propia organización ofrece en su canal oficial de YouTube.

Desde su debut en 1961 con Conchita Bautista y la canción 'Estando contigo', España ha participado en 64 ediciones y ha logrado dos victorias. La primera de ellas fue en Londres (Reino Unido) en 1968 con Massiel y el mítico 'La La La'.

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Al año siguiente, en Madrid, Salomé volvía a subirse a lo más alto gracias a su interpretación de 'Vivo Cantando', aunque compartió la victoria con la británica Lulu, la holandesa Lenny Kuhr y la francesa Frida Boccara.

En sus más de seis décadas en Eurovisión, la delegación española también se ha quedado cinco veces en el último puesto (1962, 1965, 1983, 1999, 2017) y ha obtenido tres veces 'cero puntos' (1962, 1965, 1983), según datos de RTVE, recabados por Europa Press.

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España también ha conseguido altas posiciones en varias ocasiones: quedó en segunda posición en 1971, con Karina y 'En un mundo nuevo'; en 1973, con Mocedades y 'Eres tú'; en 1979, con Betty Missiego y 'Su canción'; y en 1995, con Anabel Conde y su canción 'Vuelve conmigo'.

La candidatura española quedó en tercera posición en 1984 con Bravo y 'Lady, Lady' y en 2022 con Chanel Terrero y 'SloMo', siendo hasta la fecha la puntuación más alta que España ha obtenido en una final con 459 puntos.

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Entre los representantes de España en el festival de Eurovisión se encuentran los nombres de reconocidos artistas como Massiel, Salomé, Raphael, Julio Iglesias, Karina, Sergio Dalma, Azucar Moreno, Rosa López, Pastora Soler o Melody, entre otros.

Con su retirada, España ha dejado de formar parte del grupo conocido como el 'Big Five', junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Estos cinco países pasan directamente a la gran final del concurso sin concursar en las semifinales, debido a que son los mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

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No es la primera vez que un país abandona Eurovisión. Italia se retiró del concurso durante 13 años. Cuando retomó su participación en 2011, volvió a integrarse en el grupo con su importante aportación económica correspondiente. Con este antecedente, España podría intentar volver a ser del 'Big Five' en el futuro.