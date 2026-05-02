Agencias

Muere el expiloto de F1 Alex Zanardi, leyenda del paralimpismo y símbolo de resistencia

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Roma, 2 may (EFE).- El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

"Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo", informó su familia este sábado en un comunicado.

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"Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", agregaron. EFE

(foto)

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