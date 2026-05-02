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Trump resalta que EEUU actúa "como los piratas" en el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que la Armada de guerra de su país está actuando "como los piratas" con los abordajes de buques en el estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo naval impuesto a Irán.

"Aterrizamos encima y tomamos el barco. Nos llevamos la carga y el petróleo. Es un negocio muy rentable (...). Somos como piratas. Somos igual que los piratas, pero no estamos jugando", afirmaba Trump el viernes durante un acto en Florida.

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En respuesta, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteiores iraní, Esmaeil Baqaei, ha destacado que "el presidente de Estados Unidos ha descrito abiertamente la toma ilegal de buques iraníes como 'piratería'".

"Se jacta descaradamente de que 'actuamos como priata'. No es un lapsus verbal. Es un reconocimiento directo y condenatorio de la naturaleza criminal de sus acciones contra la navegación marítima internacional", ha apuntado Baqaei en redes sociales.

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Por ello, insta a la comunidad internacional, a los miembros de la ONU y al secretario general de la ONU, António Guterres, a "rechazar firmemente cualquier normalización de tales flagrantes violaciones del derecho internacional".

Este sábado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha informado de que ha desviado ya un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo impuesto desde el 13 de abril para impedir el paso de embarcaciones iraníes por el estrecho de Ormuz en respuesta a las restricciones impuestas a su vez por Teherán al tráfico en esta estratégica vía marítima.

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