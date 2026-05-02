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El Oporto, campeón de la Liga Portugal de 2025/26

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Lisboa, 2 may (EFE).- El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca por 1-0, lo que le valió el título 31 de su historia y el primero en cuatro temporadas.

Bajo la dirección de su nuevo técnico, el italiano Francesco Farioli, los Dragones han disputado una temporada en la que se han mostrado prácticamente intocables, con solo una derrota en las 32 jornadas disputadas hasta el momento.

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