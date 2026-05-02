Agencias

Hansi Flick: “Lo importante era ganar hoy, no lo que pase mañana”

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Pamplona, 2 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, señaló como “importante” ganar este sábado en El Sadar a Osasuna, y dejó de lado lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Espanyol.

"Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz", reconoció el técnico alemán sobre la victoria en Pamplona.

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Flick fue claro ante la posibilidad de ganar este domingo el título, dependiendo de lo que haga el Real Madrid ante el Espanyol: “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol, y si ganamos, lo celebraremos”.

"No, aún no. No es el momento, habrá que esperar a mañana o a la próxima semana. Nosotros ya hemos hecho el trabajo. Estoy muy contento con el trabajo del equipo, sobre todo en defensa", continuó.

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Preguntado por si verá el choque del Madrid, Flick respondió con humor: "No lo sé. Igual me iré con mi mujer a ver el Mago Pop".

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