Agencias

Trump asegura que EE.UU. retirará "mucho más de 5.000" militares estadounidenses de Alemania

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Miami (EE.UU.), 2 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

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Esta declaración también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

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