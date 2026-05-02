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Raphinha y Bernal, altas del Barcelona para El Sadar

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Barcelona, 2 may (EFE).- El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y el centrocampista Marc Bernal han recibido el alta médica y estarán disponible este sábado para el encuentro del Barcelona ante Osasuna en El Sadar (21:00H CET).

Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, han lastrado el rendimiento de los catalanes en el decisivo tramo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en un amistoso con su país ante Francia en Estados Unidos.

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Sufrió una rotura del isquiotibial derecho, su cuarta lesión del curso, y ya no pudo estar presente en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Bernal está de baja desde hace un mes, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes en el desenlace de la temporada.

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Ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche. Son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión, y Jules Kounde (sanción). Vuelve Eric Garcia, que no jugó por sanción ante el Getafe.

La convocatoria es la siguiente:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, de Jong y Bernal.

Delanteros: Roony, Ferran, Lewandowski, Raphinha y Rashford. EFE

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