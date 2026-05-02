Kostyuk, adalid de Ucrania, reina de la tierra en Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- "Gloria a Ucrania, Viva Ucrania", clamó como punto final a su discurso, trofeo en mano, Marta Kostyuk, la jugadora de Kiev que triunfó sobre la tierra de Madrid y se proclamó campeona del WTA 1.000 de la Caja Mágica, el éxito más importante de su carrera.

La jugadora de 24 años, sin la repercusión de las mujeres que forman parte de la nobleza del 'ranking' del circuito femenino, como fue el caso de su rival, Mirra Andreeva, amarró un éxito sin precedentes para ella, ante una adversaria con más pedigrí que el lunes será séptima del mundo.

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Y, además, rusa. Ignorada al término de la final por la vencedora, que abandera la causa de su país desde que hace cuatro años, en febrero de 2022, fue invadido por Rusia. Desde entonces Marta Kostyuk lo tiene claro y sus adversarias lo saben. No habrá protocolo con aquellas que no hayan condenado el conflicto, que no hayan salido al paso del atropello bélico a su país.

Sucedió en las semifinales con Anastasia Potapova. Rusa de origen aunque recientemente sostenida por la nacionalidad austríaca. Le ganó y no la saludó. Tampoco a Andreeva en la final. Se tiró al suelo, lloró de emoción y dio un mortal de espaldas, una pirueta, para celebrar su éxito. Pero a la pupila de Conchita Martínez ni la miró.

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Ni antes, ni después. Ni en la red. Ni en la entrega de premios.

"A la única que saludaría sería a Daria Kastakina, que cambió de nacionalidad y manifestó públicamente que no apoya la guerra. Otros han cambiado de nacionalidad, pero no han mostrado su oposición a la guerra, no han apoyado a la gente de Ucrania. Y eso para mí no cambia nada", expresó la jugadora de Kiev.

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Con Andreeva ya había precedentes. No quería saber nada de ella en ese sentido. Pero el cara a cara tenso llegó años atrás con la número uno del mundo, al bielorrusa Aryna Sabalenka, en 2023, en Roland Garros, cuando el conflicto estaba más abierto, más encendido.

La campeona de Madrid negó la mano a su adversaria y fue abucheada. "Cuando juegas con una ucraniana no sabes lo que va a pasar. No sabes si el público te apoya o no", dijo luego la número uno del mundo, que indicó que "nadie, rusos o bielorrusos, apoya la guerra".

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Insuficiente para la jugadora de Kiev. "Nunca dice que personalmente no apoye esta guerra y se le debería preguntar quién quiere que gane esa guerra. Ella debería decir que no la apoya. No que nadie la apoya", respondió.

El pasado mes de enero, en la final del torneo de Brisbane, en la entrega de trofeos, Marta reivindicó que "hay miles de personas que no tienen luz ni agua caliente y es muy doloroso vivir esa realidad cada día". Pero Sabalenka ignoró la situación. Solo felicitó a Kostyuk y su equipo por el "increíble comienzo de la temporada".

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Marta Kostyuk está feliz. Tras ganar el torneo más importante de su carrera ha vuelto a ser un altavoz, una reivindicación para lo que vive su país cuatro años después. En cada negación del saludo a una adversaria rusa o bielorrusa hay mucho de demanda, de defensa de su país. Así es como transita por el circuito.

La ucraniana se ha dejado ver en Madrid y el lunes será la decimoquinta jugadora del mundo, cerca de las adversarias con más repercusión y a las que ha dejado atrás en la Caja Mágica después de alargar una estupenda racha.

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La temporada de tierra ha catapultado a la jugadora de Kiev. que ya acumula once victorias consecutivas en esta superficie. Todas. No conoce la derrota y la arcilla le ha reportado dos títulos, Rouen primero y el WTA 1.000 de Madrid que une al que tenía antes del inicio de 2026, el único, en Austin en 2023.

Tres finales con derrota además. San Diego y Stuttgart en 2024 y Brisbane en este 2026, su mejor año, con Roland Garros de fondo, donde suben sus prestaciones.

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La temporada actual es la consolidación del talento de Kostyuk, que ya avisó en 2025 con tres cuartos de final en WTA 1.000, en Doha, Madrid y Montreal, y alcanzó la cuarta ronda de un Grand Slam por segunda vez en su carrera en el Abierto de Estados Unidos, que une al de Australia de 2024.

"Hasta el año pasado solo tenía dos victorias y siete derrotas en Madrid. Nunca pensé que podía levantar el trofeo aquí. Seguro que no era mi torneo favorito. Aunque a lo mejor desde ahora, sí", afirmó.

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Santiago Aparicio