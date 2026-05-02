Ecuador destruye 67 campamentos de minería ilegal en parque protegido cercano a Perú

Guayaquil (Ecuador), 2 may (EFE).- El Ejército ecuatoriano destruyó 67 campamentos de minería ilegal dentro del Parque Nacional Podocarpus, un área protegida ubicada entre las provincias sureñas de Loja y Zamora Chinchipe, fronterizas con Perú, informó este sábado la institución.

Los militares ingresaron en el parque protegido y durante ocho días realizaron operaciones para desarticular una red de minería ilegal que operaba en zonas de difícil acceso y que "atentaba contra el ecosistema y la seguridad".

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Además de los campamentos, el Ejército inhabilitó 31 bocaminas y decomisó 138 tacos de dinamita, 638 cápsulas y 600 metros de mecha lenta, 50 generadores, 45 rotomartillos, 22 motores y otros insumos para realizar actividades mineras.

No es la primera vez que las Fuerzas Armadas destruyen campamentos mineros en este parque nacional, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo ubicada entre los Andes y la Amazonía de Ecuador.

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El pasado 16 de marzo, el Gobierno señaló que los militares habían desmantelado 129 campamentos de minería ilegal en este parque, que alberga entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, como el romerillo, cascarilla, pumamaqui, cedro, laurel, entre las más representativas; y cobija a unas 63 especies de orquídeas, 25 de las cuales se encuentran bajo alguna categoría de amenaza, según el Ministerio de Ambiente.

También viven en este lugar unas 624 especies de aves, de acuerdo a la misma cartera de Estado.

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En su interior se ha insertado la minería ilegal en busca de oro, negocio al que las organizaciones criminales se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y ensucia los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. EFE