José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, las imágenes que confirman que viven en una eterna luna de miel

El pasado 6 de abril, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebraron su segundo aniversario de bodas y el viernes, 1 de mayo, el matrimonio se dejó ver en el Mutua Madrid Open como cualquier pareja de enamorados, disfrutando de una de sus aficiones en común como es el deporte. En esta ocasión la pareja ocupaba las gradas de la Caja Mágica para disfrutar de la recta final del torneo de tenis celebrado en la capital, por donde han pasado primeras figuras de este deporte internacional, aunque se ha echado de menos a Carlos Alcaraz, de baja por lesión.

El alcalde y su mujer, a pesar de la discreción de la que suelen hacer gala, son una pareja como cualquier otra. Están tan enamorados como el primer día y eso implica que las muestras de cariño suelen darse en cualquier momento y precisamente el escenario del Mutua Madrid Open ha sido el propicio para que confirmaran que viven en una eterna luna de miel.

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La química entre ellos es más que evidente, las miradas de complicidad de Teresa a Martínez-Almeida lo dicen todo y viceversa. Sobran las palabras entre ellos y eso en un partido de tenis donde el silencio debe reinar, es obvio.

Ya en un descanso, Teresa Urquijo no pudo reprimirse y protagonizó un momento de lo más tierno con su marido al darle un cariñoso beso en la mejilla mientras charlaban con sus compañeros de grada, entre los que estaba Juan, el hermano pequeño de Teresa y quien había ejercido de su acompañante hasta la llegada del alcalde.

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