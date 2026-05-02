Antonelli firma la 'pole' en Miami

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad.

Antonelli, de 19 años, logró la tercera 'pole' de su carrera en la F1 -la tercera del año- al dominar la ventosa calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 27 segundos y 998 milésimas, 166 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull)

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá octavo este domingo, en una carrera prevista a 57 vueltas para completar un recorrido de 308,3 kilómetros.