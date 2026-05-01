Los trabajadores europeos piden protección ante la inflación y acabar con la precariedad

(Actualiza la EC5229 con las manifestaciones en Lisboa y Estambul)

Madrid, 1 may (EFECOM).- Los trabajadores europeos, convocados por los sindicatos, se han manifestado este Primero de Mayo para pedir protección contra la inflación y las consecuencias de la Inteligencia Artificial (IA), así como para combatir la precariedad en el empleo, y las reformas laborales y de pensiones que se preparan en algunos países.

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En Alemania, donde la coalición de gobierno liderada por el conservador Friedrich Merz tiene previsto llevar a cabo una reforma de las pensiones y del impuesto sobre la renta, que debería suponer un alivio para las rentas bajas y medias, la manifestación central del Primero de Mayo se ha celebrado en la ciudad bávara de Núremberg, en el sur del país.

Bajo el lema "Primero nuestros puestos de trabajo, luego vuestros beneficios", se han celebrado 413 actos en toda Alemania, que han reunido, según datos de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), a 366.710 personas.

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En el acto central de Núremberg, la presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, ha dicho que los sindicatos se opondrán a recortes en las pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales, al tiempo que ha reclamado un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto de sucesiones "justo" y un aumento del tipo impositivo a las rentas más altas.

Algo más de 300.000 manifestantes han participado en los 350 actos organizados en Francia con motivo de la Fiesta del Trabajo, según datos de los sindicatos.

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La subida de los salarios para hacer frente al aumento de los precios de la energía y el repunte de la inflación ha sido la principal reivindicación en las manifestaciones, de las cuales la más importante fue la de París, a la que asistieron unas 100.000 personas, según el sindicato CGT.

En la capital francesa se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes a la llegada a la plaza de Nation, donde finalizaba la marcha; en Lyon fueron arrestadas cuatro personas por lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden y en Nantes dos policías resultaron heridos.

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En Italia, donde las reivindicaciones se han centrado en la lucha contra la precariedad laboral, la manifestación central, convocada por los principales sindicatos italianos (CGIL, CISL y UIL), se celebró en la ciudad de Marghera, importante polo industrial en la tierra firme veneciana.

Bajo el lema "Trabajo digno", los manifestantes han exigido la protección de los empleos de amenazas como la precariedad, los accidentes o la IA, al tiempo que han reclamado la paz en el mundo.

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Los sindicatos han acusado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de no atajar la precariedad salarial y la fuga de talento, a lo que ella ha contestado en sus redes sociales de que en los últimos cuatro años de legislatura, desde su llegada al poder en octubre de 2022, "Italia tiene más de 1,2 millones de trabajadores adicionales" y "550.000 precarios menos".

El Primero de Mayo se celebró con diversas manifestaciones en las principales ciudades de Italia y se registraron algunos choques de poca envergadura entre las fuerzas del orden y miembros de un colectivo de extrema izquierda en Turín.

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En Lisboa, miles de manifestantes marcharon por las calles para pedir mejores condiciones salariales y mostrar su rechazo a la reforma de la legislación laboral que negocia el Ejecutivo de centro derecha, en un día en el que la Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) ha anunciado una huelga general para junio.

Esta es la segunda huelga general convocada en menos de un año en Portugal contra esta reforma del gobierno del conservador Luís Montenegro tras la del pasado 11 de diciembre, la primera que se convocaba en doce años en el país.

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En Bélgica, el Primero de Mayo se ha desarrollado en un clima de alta tensión social, tras las huelgas generales que han paralizado sectores estratégicos del país en los últimos meses, y ha sido la antesala de la manifestación nacional convocada para el próximo 12 de mayo, fecha en la que se prevé que nuevamente se paralice el aeropuerto de Bruselas y el transporte público en todo el país.

Miles de personas se han congregado en el centro de Bruselas para protestar contra las recientes reformas laborales del Gobierno federal y defender el poder adquisitivo frente a la inflación.

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Según la policía local de Bruselas-Capital, unas 15.000 personas participaron en las diversas concentraciones y marchas que recorrieron el corazón de la capital europea, una cifra que los organizadores elevan a más de 22.000.

Los mayores incidentes en las manifestaciones del Primero de Mayo celebradas en Europa han tenido lugar en Estambul, donde al menos 575 personas fueron detenidas en enfrentamientos con la policía, que empleó gases lacrimógenos para que los manifestantes no se acercaran a la Plaza de Taksim, lugar emblemático para el movimiento obrero turco y en el que el Gobierno islamista prohíbe manifestarse desde hace años.