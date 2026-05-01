El Barça lucirá a Olivia Rodrigo en la camiseta del Clásico

El FC Barcelona ha anunciado que sus equipos masculino y femenino lucirán en el pecho el logo de la artista Olivia Rodrigo durante el partido el Clásico de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid el 10 de mayo y en el encuentro de Liga F Moeve en el que el Barça Femení se enfrentará al Levante el 6 de mayo.

La estadounidense, ganadora de varios premios Grammy y con más de 55 millones de oyentes mensuales en Spotify, es la octava artista en protagonizar la camiseta del club. En esta ocasión, los jugadores llevarán sus iniciales 'OR'.

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Rodrigo prepara para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, 'You seem pretty sad for a girl so in love', previsto para el 12 de junio.

Para celebrar la colaboración, Spotify ha anunciado que la artista dará un concierto íntimo en Barcelona la noche del 8 de mayo. Además, junto a la camiseta Spotify y el FC Barcelona han creado una colección cápsula con Olivia Rodrigo que combina la identidad icónica del Barça con el la artista.

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Hasta ahora, la camiseta blaugrana ha llevado los nombres de artistas como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran.