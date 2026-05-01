CaixaBank lidera las gestoras en España hasta marzo y BlackRock supera a BBVA al situarse en tercera posición

CaixaBank Asset Management (AM) encabeza el listado de gestoras en España por patrimonio al cerrar el primer trimestre del 2026 con un total de 104.129 millones de euros, mientras que BlackRock ha desbancado a BBVA AM como tercera entidad del ranking, según los últimos datos aportados por Inverco.

El segundo puesto está ocupado por Santander AM, que acumula en los tres primeros meses del ejercicio un patrimonio de 65.793 millones de euros.

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Hasta ahora, el ranking de las tres primeras gestoras en España se completaba con BBVA AM, pero BlackRock Investment ha superado a esta entidad al finalizar el mes de marzo con un patrimonio de 60.162 millones de euros distribuidos entre clientes minoristas (29.055 millones) e institucionales (31.107 millones).

Por su parte, BBVA AM ha cerrado el primer trimestre del año con un patrimonio de 58.907 millones de euros, del que la mayor parte procede de sus fondos nacionales de renta fija (21.919 millones de euros), tal y como también ocurre en CaixaBank AM (43.211 millones) y en Santander AM (17.192 millones).

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Dentro de las gestoras presentes en España, BlackRock lideró las suscripciones netas (diferencia entre las entradas y salidas de capital de los fondos) con un total de 1.986 millones de euros al cierre del mes de marzo, de los cuales 1.204 millones correspondieron a clientes minoristas y 782 millones a institucionales.

Le siguen en captaciones Vanguard (1.854 millones de euros), BBVA AM (818 millones), Santander AM (711 millones), Kutxabank Gestión (690 millones), Unicaja AM (597 millones) y DWS (582 millones).

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El patrimonio de las gestoras internacionales comercializadas en España experimentó un incremento de 13.000 millones de euros en el primer trimestre del 2026, según las estimaciones publicadas este martes por Inverco, por lo que la cifra absoluta estimada rondaría los 383.000 millones de euros.