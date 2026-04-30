Un oftalmólogo aconseja controles visuales en asmáticos tratados con corticoides inhalados por riesgo de cataratas

El oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega, ha recomendado a los pacientes con asma en tratamiento prolongado con corticoides inhalados someterse a revisiones visuales periódicas para vigilar posibles cambios en el cristalino, ante la evidencia de que su uso continuado se asocia a un mayor riesgo de cataratas.

"No hay que alarmarse ya que, desde el punto de vista oftalmológico, lo relevante es que hablamos de un posible factor de riesgo acumulativo, no de un riesgo inminente. En consulta vemos que las cataratas asociadas a corticoides suelen aparecer tras exposiciones prolongadas o dosis altas, por lo que la clave está en la vigilancia y en identificar a los pacientes que podrían beneficiarse de revisiones periódicas", ha explicado Fernández-Vega en el marco del Día Mundial del Asma.

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El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, condicionada en parte por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. Los inhaladores con corticoides se han consolidado como uno de los tratamientos más eficaces, ya que actúan reduciendo la inflamación y previniendo las exacerbaciones.

Estudios recientes han observado que las personas que utilizan inhaladores con corticoides durante periodos prolongados podrían presentar una mayor probabilidad de desarrollar cataratas, una patología ocular frecuentemente asociada al envejecimiento y la causa más común de discapacidad visual y ceguera reversible en el mundo. Este posible aumento del riesgo se ha relacionado especialmente con dosis elevadas y tratamientos mantenidos en el tiempo.

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Otras investigaciones apuntan a que el riesgo no depende tanto del diagnóstico de asma en sí, sino de la exposición acumulada a corticoides inhalados. En este sentido, se ha observado que cuanto mayor es la dosis y más largo el tratamiento, mayor es la probabilidad de aparición de cataratas.

Al mismo tiempo, los especialistas recuerdan que este riesgo es inferior al asociado a otros tipos de corticoides, como los administrados por vía oral, y que debe interpretarse siempre dentro del contexto clínico de cada paciente.

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Más allá de las cataratas, la ciencia también está explorando cómo el propio asma podría influir en la salud ocular. Algunos trabajos sugieren que la inflamación crónica y episodios de menor oxigenación asociados a la enfermedad podrían provocar cambios sutiles en la microcirculación de la retina, incluso en edades tempranas. Estas alteraciones, detectadas mediante técnicas de imagen avanzadas, están siendo estudiadas como posibles marcadores de seguimiento en pacientes pediátricos.

"En la práctica clínica, el mensaje clave es que los inhaladores siguen siendo tratamientos seguros y eficaces cuando se utilizan correctamente. En el ámbito oftalmológico, es importante recordar que las cataratas son tratables y que su detección precoz permite actuar a tiempo", ha finalizado el especialista.

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