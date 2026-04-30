BBVA descarta que las salidas voluntarias de 750 empleados hasta marzo estén relacionadas con la IA

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha descartado este jueves que la salida voluntaria de alrededor de 750 personas del Grupo durante el primer trimestre de 2026 esté relacionada con la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

"No han tenido nada que ver con la IA, básicamente porque estamos empezando a desplegarla ahora y por lo tanto todavía no ha dado tiempo ha ningún impacto", ha explicado el directivo en la rueda de prensa del banco vasco con motivo de la presentación de su resultado financiero durante los tres primeros meses del año.

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En cifras, la baja acordada de cerca de 750 trabajadores ha supuesto un impacto de alrededor de 125 millones de euros en los gastos de personal de la compañía entre enero y marzo, que se alzan un 15,8% respecto al año anterior, hasta los 2.201 millones de euros.

En este sentido, la directora global de Finanzas de BBVA (CFO, por sus siglas en inglés), Luisa Gómez, ha argumentado durante su intervención con los medios que "estos costes de reestructuración estaban ya incorporados en el 'guidance' --estimaciones-- de la evolución de gastos para el año".

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Además, Gómez ha precisado que del total de empleados afectados, 230 corresponden al negocio en España, y calcula que el coste total en el país ascendió a 40 millones de euros.

En este contexto, el coste de personal creció en el ámbito nacional un 14,8% sobre el primer trimestre de 2025, hasta los 495 millones de euros.

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LA 'IA' NO SUPONDRÁ "NECESARIAMENTE" UNA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTILLA

Por otro lado, Genç ha adelantado que la IA supondrá "una transformación muy profunda", y por lo tanto, BBVA, que tal y como subraya "siempre adopta la innovación como palanca clave", se la tomará "muy en serio".

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"Pensamos que va a tener un impacto significativo sobre nuestro negocio en general, en el servicio al cliente, en la eficiencia, etcétera", ha puntualizado el CEO.

No obstante, el ejecutivo ha señalado que desconoce cuál va a ser el impacto sobre las métricas financieras o sobre el empleo. "Realmente no se sabe, es demasiado pronto, hay que poner en marcha este proceso, adoptarlo, ir hacia adelante como hicimos con la digitalización", ha especificado el consejero delegado.

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Asimismo, Genç ha avanzado que, pese a la transformación que supondrá la tecnología, "eso no significa necesariamente que vaya a haber una reestructuraciones, ni EREs --Expediente de Regulación de Empleo--".

Con todo, el mandatario rememora que "todas las importantes transformaciones tecnológicas en el pasado, empezando ya a principios de los 2000, básicamente han generado más empleo del que han destruido".

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LA AMENAZA DE 'MYTHOS' PARA EL SECTOR

En cuanto a los aspectos relacionados con la ciberseguridad, el directivo ha señalado que desde la firma trabajan en su refuerzo para "proteger a los clientes y mejorar la resiliencia operativa".

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Sobre la reunión que hace dos semanas el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo con los responsables de riesgos de los principales bancos de la Eurozona para tratar el riesgo que supone Mythos --el modelo de IA de Anthropic capaz de identificar vulnerabilidades en el 'software' de actividades digitalizadas como la bancaria-- para el sector, y en la que participaron Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, Genc ha remarcado que no se trata de "alarmas", sino de "estudiar la situación, ¿qué podría ocurrir?"

"Este modelo desarrollado por Anthropic es un modelo bastante potente y todos quieren saber dónde nos ubicamos y cómo podemos responder o luchar contra estas amenazas", ha concluido el CEO de BBVA.

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