Société Générale elevó un 5,5% el beneficio en el primer trimestre, hasta 1.696 millones

El banco francés Société Générale obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.696 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone una mejora del 5,5% respecto del resultado anotado por la entidad en el mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la firma gala.

El producto neto bancario del banco entre enero y marzo alcanzó los 7.106 millones de euros, un 0,3% por encima de los ingresos de la entidad en el primer trimestre de 2025. Al descontar el impacto del tipo de cambio y las variaciones de perímetro contable, la cifra de negocio neta aumentó un 4,4% interanual.

PUBLICIDAD

En concreto, el banco francés vio crecer un 8,9% el negocio de su división de banca minorista en Francia, hasta 2.504 millones, mientras que el negocio de banca minorista internacional retrocedió un 2,9%, hasta 1.943 millones. De su lado, el área de banca global redujo un 4,9%los ingresos, hasta 2.755 millones.

Asimismo, en el primer trimestre Société Générale contabilizó provisiones por riesgo de crédito de 355 millones de euros, un 3,2% más que un año antes.

PUBLICIDAD

La ratio de capital básico CET1 se situó al cierre del trimestre en el 13,5%, mientras que la rentabilidad financiera (RoE) subió al 10,4% desde el 9,7% de año anterior y el RoTE pasó al 11,7% desde el 11%.

"Este trimestre, continuamos registrando un sólido desempeño financiero", declaró Slawomir Krupa, consejero delegado de SocGen, subrayando que el dinamismo de los ingresos, la reducción estructural de costes y la mejora continua del ratio de costes sobre ingresos permitieron alcanzar un nivel de rentabilidad en el primer trimestre de 2026 "muy superior al objetivo anual".

PUBLICIDAD

"En un entorno geopolítico y económico particularmente incierto, nuestro modelo diversificado, la gestión prudente del riesgo y nuestra sólida posición de capital son fortalezas clave que respaldan un negocio resiliente que satisface las necesidades de nuestros clientes", añadió.