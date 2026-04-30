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Société Générale elevó un 5,5% el beneficio en el primer trimestre, hasta 1.696 millones

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El banco francés Société Générale obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.696 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone una mejora del 5,5% respecto del resultado anotado por la entidad en el mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la firma gala.

El producto neto bancario del banco entre enero y marzo alcanzó los 7.106 millones de euros, un 0,3% por encima de los ingresos de la entidad en el primer trimestre de 2025. Al descontar el impacto del tipo de cambio y las variaciones de perímetro contable, la cifra de negocio neta aumentó un 4,4% interanual.

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En concreto, el banco francés vio crecer un 8,9% el negocio de su división de banca minorista en Francia, hasta 2.504 millones, mientras que el negocio de banca minorista internacional retrocedió un 2,9%, hasta 1.943 millones. De su lado, el área de banca global redujo un 4,9%los ingresos, hasta 2.755 millones.

Asimismo, en el primer trimestre Société Générale contabilizó provisiones por riesgo de crédito de 355 millones de euros, un 3,2% más que un año antes.

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La ratio de capital básico CET1 se situó al cierre del trimestre en el 13,5%, mientras que la rentabilidad financiera (RoE) subió al 10,4% desde el 9,7% de año anterior y el RoTE pasó al 11,7% desde el 11%.

"Este trimestre, continuamos registrando un sólido desempeño financiero", declaró Slawomir Krupa, consejero delegado de SocGen, subrayando que el dinamismo de los ingresos, la reducción estructural de costes y la mejora continua del ratio de costes sobre ingresos permitieron alcanzar un nivel de rentabilidad en el primer trimestre de 2026 "muy superior al objetivo anual".

"En un entorno geopolítico y económico particularmente incierto, nuestro modelo diversificado, la gestión prudente del riesgo y nuestra sólida posición de capital son fortalezas clave que respaldan un negocio resiliente que satisface las necesidades de nuestros clientes", añadió.

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