Repsol gana 929 millones hasta marzo, un 153,8 % más, impulsado por los precios del crudo

Madrid, 30 abr (EFECOM).- Repsol registró un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 153,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el efecto patrimonial, que refleja el impacto al alza de los precios del crudo y derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

El resultado neto ajustado, que mide el desempeño de los negocios, en el primer trimestre ascendió a 873 millones, un 56,7 % más que en el mismo periodo de 2025, en un contexto global de volatilidad, sobre todo, tras el inicio del conflicto en Irán, según recogen los resultados comunicados este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Repsol apunta, que sin activos en Oriente Medio, está centrando sus esfuerzos en asegurar la continuidad del suministro energético, destinando en el trimestre 1.200 millones de euros para aumentar sus inventarios.