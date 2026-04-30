"Nicaragua se convierte en una base militar rusa", denuncia opositor nicaragüense

San José, 29 abr (EFE).- La ratificación este miércoles por parte del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia de un acuerdo para fortalecer la cooperación militar con Nicaragua, firmado en Moscú en septiembre pasado, convierte al país centroamericano "en una base militar rusa", denunció el dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga.

En una declaración, el líder opositor, que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y privados de su nacionalidad, advirtió, además, que ese acuerdo "rompe el balance razonable de fuerzas en Centroamérica y vulnera frontalmente el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995".

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Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo violan la soberanía nicaragüense, sino que ponen en riesgo directo la seguridad de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice, advirtió el también coordinador nacional interino del partido Ruta del Cambio.

El líder opositor hizo un llamado urgente a los gobiernos centroamericanos a invocar formalmente el Tratado Marco de 1995 y a iniciar el procedimiento para la expulsión del "régimen de Ortega del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)".

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También llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a pronunciarse con la "firmeza que exige" la Carta Democrática Interamericana y a iniciar el proceso de declaración formal de "ilegitimidad del régimen de Ortega".

Y a los Estados Unidos, a la Unión Europea, al Reino Unido, a Canadá y a los aliados democráticos, a no cerrar los ojos de ese acuerdo de cooperación militar, el cual, alertó, "tendrá consecuencias de seguridad de largo alcance para todo el Hemisferio Occidental".

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"A la comunidad internacional en su conjunto, a comprender que tolerar este pacto en silencio es habilitar una nueva avanzada autoritaria a las puertas mismas del continente americano", añadió.

Para Maradiaga, lo firmado y ratificado en Moscú "es una base militar rusa instalada a las puertas del continente" americano, y no "un acto rutinario de cooperación bilateral".

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"Es la formalización de un proyecto político inadmisible: la conversión de Nicaragua en un estado satélite de Vladímir Putin, en una plataforma operativa al servicio de los intereses geoestratégicos del Kremlin dentro del hemisferio americano", señaló.

A su juicio, se trata de un acuerdo redactado como un "cheque en blanco" a favor de Moscú, que contempla el intercambio de información militar y de inteligencia sobre "asuntos de interés mutuo"; coordinación de esfuerzos frente a "amenazas a la seguridad global y regional"; entrenamiento conjunto de tropas; cooperación en guerra radioelectrónica; cooperación en protección radiológica, química y biológica; creación de un grupo de trabajo permanente y un plan anual conjunto de cooperación militar.

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Con ese acuerdo, con vigencia de cinco años con prórroga automática indefinida, y que ofrece "protección jurisdiccional especial" a los ciudadanos rusos que cumplan misiones en territorio nicaragüense, "Nicaragua se convierte, a partir de hoy, en una base militar rusa", sostuvo el dirigente opositor, exiliado en EE.UU, que reprochó el "servilismo geopolítico" de Ortega y Murillo con Rusia.

"Ortega no es aliado de Rusia, es vasallo de Rusia. Y no es la primera vez que arrastra a la patria a una aventura ajena. Quien hoy autoriza este pacto es el mismo que en la década de 1980 involucró a Nicaragua, en su momento más vulnerable, en el peor de los conflictos geopolíticos del siglo XX -la Guerra Fría-, con un costo humano y económico devastador del que aún no nos hemos repuesto", lanzó.

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"Hoy lo vuelve a hacer. Lo hace, además, alineándose con un régimen que invade ilegalmente a Ucrania, que sostiene con sus manos detrás al régimen teocrático de los ayatolás en Irán, y que es una bomba de tiempo para la paz mundial. Ortega, con codependencia abyecta y servilismo confeso, vuelve a apostar la suerte entera de un país a los intereses de una potencia extranjera", continuó el líder opositor, que calificó ese acuerdo de "un acto vendepatria". EFE