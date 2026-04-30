Europa valora impulso dado a la transición energética en la conferencia en Colombia

Santa Marta (Colombia), 29 abr (EFE).- Los países europeos que participaron en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en la ciudad colombiana de Santa Marta, valoraron este miércoles que la cumbre haya establecido una plataforma para ampliar el trabajo que impulse la transición energética.

"Estamos dispuestos a construir coaliciones amplias e inclusivas que reúnan a socios de países desarrollados y en vía de desarrollo, la academia, las ciudades, el sector privado, los pueblos indígenas, las comunidades locales, los parlamentarios, y la sociedad civil", señalaron en una declaración los países europeos que participaron en la conferencia.

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Al encuentro en Santa Marta asistieron representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. Igualmente estuvo presente la Comisión Europea.

"Santa Marta demuestra que ya existen soluciones eficaces y que estas deben ampliarse y posicionarse con mayor fuerza en la agenda climática multilateral", expresaron los países europeos.

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Igualmente destacaron que la conferencia "mostró una gran riqueza de experiencias en la mejora del acceso a la energía limpia, en la transición para abandonar los combustibles fósiles, en el uso de instrumentos económicos —incluida una reforma creíble y justa de los subsidios a los combustibles fósiles—, en la sustitución de combustibles y en la reconversión laboral".

Para esto, coincidieron las naciones europeas, es clave el fortalecimiento de la cooperación internacional y de las inversiones.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, afirmó a EFE que esta declaración de los países de la Unión Europea que participaron en la conferencia apoya "todo el trabajo que se ha podido manifestar durante estos dos días" del segmento de alto nivel de la reunión.

"Sobre todo decimos que es fundamental, que es transcendental, seguir avanzando en esta convención, cómo alimentar el proceso de Naciones Unidas, cómo seguir compartiendo experiencias", añadió Aagesen.

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Los países europeos también reivindicaron que la agenda climática y energética está vinculada con "la competitividad, la prosperidad, la salud pública, la cohesión social, la soberanía energética y la seguridad".

"La dependencia de los combustibles fósiles genera vulnerabilidad y avanzar para abandonarlos puede proteger a la economía y a la población de los efectos en cadena de los conflictos, la inestabilidad y la volatilidad. La transición para abandonar los combustibles fósiles reduce vulnerabilidades", añadieron.

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Igualmente hicieron un llamado a fortalecer el multilateralismo, que "es indispensable para abordar una crisis global que trasciende fronteras".

"Tras el compromiso asumido en la COP28 de transitar para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, ahora existe una necesidad urgente de pasar de los compromisos a la implementación y de intensificar la cooperación internacional", señalaron.

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La conferencia, en su opinión, también envía una "señal contundente" a las empresas, las instituciones financieras y los bancos multilaterales de desarrollo "para que inviertan en la transición energética".

"El enfoque sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, lanzado en Santa Marta, ayudará a garantizar una mayor alineación, una mayor ambición y una capacidad colectiva reforzada de cara a las próximas Conferencias Climáticas de la ONU, y facilitará una acción más sólida y amplia", concluyeron. EFE

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