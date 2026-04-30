Agencias

Enrique Loewe, Premio Alberto Anaut 2026 por su "apoyo a la creación artística consolidada y al talento emergente"

Guardar
Imagen 5XVW2XFNHFDFZFFD3EHKRC3QKE

Enrique Loewe Lynch ha sido galardonado con el Premio Alberto Anaut en su tercera edición por su "apoyo a la creación artística consolidada y al talento emergente".

"Convirtió el nombre de Loewe en un referente cultural. Con más de cinco décadas de trayectoria empresarial, su figura. Representa la fusión entre la tradición artesanal y la vanguardia creativa y cultural", ha destacado el jurado.

PUBLICIDAD

El galardón, creado por La Fábrica, ha reconocido además su "contribución al desarrollo del panorama cultural nacional en diversas artes y su proyección internacional".

La gala de entrega del premio se celebrará el próximo 22 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Alberto Fesser, Ángeles González-Sinde, Javier Gomá, Miguel Zugaza, Judit Carrera, Carmen Palacios, Fátima Sánchez, Elvira González, y Óscar Becerra han integrado el jurado.

PUBLICIDAD

El galardonado es miembro de la cuarta generación de la familia Loewe y nació en Madrid en 1941. Además, fue responsable de la modernización y proyección nacional e internacional de la icónica firma de lujo española, pero también de la consolidación de su identidad como referente en el sector de la cultura gracias a la creación de la Fundación Loewe en 1988.

Esta institución, cuyo exponente más histórico es el Premio Loewe de Poesía, ha reconocido a nombres de la literatura y ha promovido la creatividad, los programas formativos y la preservación del patrimonio artístico en diversos campos. La poesía, las artes escénicas, la fotografía y más recientemente la artesanía son algunas de las disciplinas que Loewe Lynch ha apoyado y auspiciado desde su carrera profesional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ONU y UA: África necesita mucha más financiación agroalimentaria para acabar con el hambre

Infobae

El Parlamento Europeo pide vigilar los consejos financieros de los 'crypto bros'

Infobae

El petróleo de Texas baja un 1,57 % tras informes de nuevos planes militares de EE.UU.

Infobae

BBVA descarta que las salidas voluntarias de 750 empleados hasta marzo estén relacionadas con la IA

BBVA descarta que las salidas voluntarias de 750 empleados hasta marzo estén relacionadas con la IA

Lagarde dice que el BCE acordó por unanimidad mantener tipos pero debatió subirlos

Infobae