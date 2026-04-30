El desempleo en Brasil sube al 6,1 % en marzo pero se mantiene en mínimos históricos

São Paulo, 30 abr (EFE).- La tasa de desempleo en Brasil subió al 6,1 % de la población activa en el trimestre concluido en marzo, pero se mantiene como un mínimo histórico para ese periodo desde que empezaron los registros, informó este jueves el Gobierno.

El indicador de desocupación aumentó en 0,3 puntos porcentuales en relación con febrero, en la que fue la tercera subida consecutiva, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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Los desempleados crecieron hasta los 6,6 millones de personas, mientras que la población ocupada se ubicó en 102 millones.

Asimismo, el índice de informalidad fue del 37,3 % de la población, una leve reducción respecto al 38 % registrado en el trimestre concluido en febrero.

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Desde que tocó fondo en diciembre, con un 5,1 % de desocupación, el desempleo ha subido un punto, reflejo del periodo de desaceleración que atraviesa el país sudamericano en este inicio de año.

Brasil, la mayor economía de América Latina, creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año se estima un crecimiento de en torno al 1,6 %.

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Esta desaceleración ocurre justo cuando faltan apenas cinco meses para las elecciones de octubre, en las que está previsto que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrente al senador Flávio Bolsonaro.EFE