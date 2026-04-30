La flotilla rumbo a Gaza denuncia la interceptación de sus barcos por supuestas lanchas israelíes

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado este miércoles la interceptación de sus embarcaciones por parte de "lanchas militares" con identificación de Israel en su misión rumbo a la Franja de Gaza, en aguas cercanas a Grecia, cifrando en once el número de barcos con los que la organización ha perdido el contacto.

"Las embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y actos de violencia", ha alertado en un comunicado minutos después de anunciar que sus buques habían sido "interceptados por lanchas militares rápidas, que se han identificado como 'Israel', apuntando con láseres y armas de asalto semiautomáticas" mientras ordenaban a los participantes que fueran "hacia la parte delantera de las embarcaciones" y se pusieran "de rodillas y con las manos en alto".

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La misión, que partió a principios de esta semana desde la isla italiana de Sicilia con destino al enclave palestino, ha añadido a su vez que se ha perdido el contacto con once embarcaciones que se encontraban frente a la Zona griega de Búsqueda y Rescate, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a "actuar ahora para proteger a la flotilla", exigiendo "responsabilidades a Israel" por sus "flagrantes violaciones del Derecho Internacional" y "por el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino".

Cabe recordar que fueron más de medio centenar el número de embarcaciones que zarparon desde el este de la isla rumbo al mar Mediterráneo oriental en la que constituye la mayor movilización marítima civil coordinada de la Global Sumud Flotilla hasta la fecha, superando así la enviada en 2025 que terminó con la interceptación, por parte del Ejército de Israel, de los buques involucrados y con casi medio millar de activistas detenidos.

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Por su parte, pese a que el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, medios locales como el diario 'Times of Israel' han informado, citando fuentes de seguridad, que la Armada del país ha acometido dichas interceptaciones cerca de la isla de Creta.

En esa misma línea, el Ministerio de Exteriores israelí ha publicado en redes sociales un vídeo en el que asegura que "la 'ayuda médica' encontrada a bordo de la flotilla no es más que un montaje publicitario: preservativos y drogas".

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La propia flotilla ha publicado en la madrugada de este jueves un vídeo en el cual se escucha a supuestos miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pedirles que cambien de rumbo y regresen a su puerto de origen.

"Si desean entregar ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos y reconocidos. Por favor, cambien de rumbo y regresen al puerto de origen. Si transportan ayuda humanitaria, les invitamos a dirigirse al puerto de Ashdod", según se escucha en el referido audiovisual difundido en redes.

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