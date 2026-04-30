Google alcanza un máximo histórico de consultas en la búsqueda y suma 25 millones de suscripciones en sus servicios

Google asegura haber alcanzado un "máximo histórico" en sus consultas en la experiencia de búsqueda, además de alcanzar los 350 millones de suscriptores de pago a sus servicios, siendo YouTube y Google One los principales impulsores, que han sumado 25 millones de suscripciones.

El gigante tecnológico ha compartido los resultados financieros de del primer trimestre de 2026 de su empresa matriz Alphabet, alegando que el año "ha comenzado de forma excelente", al registrar ingresos que ascienden a los 109.900 millones de dólares (alrededor de 93.818 millones de euros al cambio), lo que supone un incremento del 22 por ciento interanual.

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Como ha manifestado el CEO de Google, Sundar Pichai, en su informe, estos resultados se han logrado, en parte, gracias a las inversiones en inteligencia artificial (IA) y su enfoque para impulsar "cada parte del negocio".

Comenzando por la experiencia de búsqueda, Pichai ha remarcado en el informe que Google Search ha registrado "un trimestre sólido", con las experiencias de IA impulsando su uso, en referencia al Modo IA, y un crecimiento de ingresos del 19 por ciento en este ámbito. Además, las consultas en la búsqueda han registrado "un máximo histórico".

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También ha indicado que los ingresos de Google Cloud han crecido un 63 por ciento durante este periodo, casi duplicando su cartera de pedidos, hasta superar los 460.000 millones de dólares (alrededor de 392.541 euros al cambio).

350 MILLONES DE SUSCRIPCIONES DE PAGO EN SUS SERVICIOS

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Continuando con las suscripciones, Pichai ha reflejado que ha alcanzado un total de 350 millones de suscriptores de pago en el conjunto de todos sus servicios. Esto supone un aumento de 25 millones de suscriptores, frente a los 325 millones registrados en el cuarto trimestre de 2025.

Dentro de este crecimiento, YouTube y Google One han sido los principales motores. Igualmente, Gemini Enterprise también ha recogido un impulso relevante, con un crecimiento del 40 por ciento en usuarios activos mensuales de pago.

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TRIMESTRE MÁS FUERTE PARA LOS PLANES DE IA

Finalmente, el CEO de Google ha remarcado que este ha sido el trimestre "más fuerte hasta ahora" para los planes de IA de consumo, impulsados principalmente por la aplicación Gemini que continúa en auge.

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En este caso, aunque no ha compartido el número de nuevas suscripciones, sí ha detallado que su modelos propios, como Gemini, están procesando "más de 16.000 millones de tokens por minuto" mediante el uso directo de API por parte de sus clientes. Esto supone un 60 por ciento más de uso que el registrado en el trimestre pasado.

"Es realmente emocionante ver cómo nuestras inversiones en IA están aportando valor a nuestros usuarios, clientes y negocio", ha sentenciado Pichai.

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