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El barril de Brent se dispara a 126 dólares ante una posible escalada de la guerra en Irán

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El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, llegaba a cotizar por encima del umbral de 126 dólares en el caso de las entregas para el próximo mes de junio, lo que supone su mayor coste en cuatro años, ante las informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos estudie distintas opciones para intervenir en Irán.

El precio del barril de Brent para junio de 2026 llegaba a revalorizarse hasta un 7% para cotizar en un máximo de 126,41 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022, aunque minutos antes de la apertura de las bolsas europeas moderaba su avance a menos del 4% para cotizar sobre los 122 dólares.

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De su lado, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, llegaba a subir hasta los 110,93 dólares por cada barril para su entrega en junio, frente a los 106,88 dólares del cierre anterior.

Según el portal estadounidense Axios, citando fuentes conocedoras no identificadas, el Comando Central de Estados Unidos presentaría este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, planes para una posible acción militar contra Irán, retomando así los ataques contra el país persa.

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