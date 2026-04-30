EE.UU. acusa en la ONU a Rusia y a China de permitir violaciones de las sanciones a Corea del Norte

Naciones Unidas, 30 abr (EFE).- Estados Unidos denunció este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el veto de Rusia provocó la eliminación del panel de expertos encargado de supervisar las sanciones a Corea del Norte, y acusó a Moscú y a Pekín de "permitir, por acción u omisión, la continuidad de incumplimientos de las sanciones impuestas a Piongyang".

"Las pruebas son irrefutables y muestran violaciones continuadas de las resoluciones del Consejo", dijo la representante estadounidense ante Naciones Unidas Jennifer Locetta durante una sesión del Consejo sobre la no proliferación nuclear.

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Locetta aseguró disponer de evidencias basadas en imágenes satelitales y seguimiento marítimo que muestran buques al cargar carbón y hierro en Corea del Norte y transportando esta cargas principalmente hacia China, "en violación de la Resolución 2371 (2017), que prohíbe dichas exportaciones por su papel en la financiación de los programas nuclear y de misiles del régimen".

La representante recordó que en diciembre de 2025 su país propuso la designación de siete buques presuntamente implicados en estas actividades, aún pendientes de aprobación en el Comité 1718, el órgano creado para supervisar las sanciones contra Corea del Norte.

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Estados Unidos, que solicitó la reunión, instó a dicho comité a "actuar sin demora" y subrayó que las sanciones de la ONU representan una herramienta "pacífica esencial" para frenar la proliferación nuclear.

Locetta advirtió que el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte constituye "una amenaza para la península de Corea, el Indo-Pacífico y la seguridad global", y pidió al Consejo de Seguridad cumplir su mandato de forma efectiva.

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En la misma línea, el embajador francés, Jérôme Bonnafont, pidió reforzar la aplicación de las sanciones y recordó que Corea del Norte ha realizado seis ensayos nucleares y más de un centenar de pruebas de misiles desde 2022.

En respuesta, el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, acusó a Estados Unidos de convocar reuniones "sin utilidad" que, dijo, no contribuyen a la paz ni a la estabilidad en la península coreana.

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El representante norcoreano acusó a Washington de difundir "información falsa" y criticó el régimen de sanciones del Consejo, al que calificó de "desigual e injusto", al asegurar que niega a su país su derecho a la autodefensa.

Kim Song también denunció las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que consideró una "amenaza directa" y parte de una estrategia de confrontación en la región.

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Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, volvió a afirmar que las sanciones contra Piongyang se han vuelto "contraproducentes e inadecuadas" y defendió su revisión y flexibilización.

Así mismo, Nebenzia criticó el trabajo del antiguo panel de expertos del Comité 1718, al que acusó de difundir información "sesgada", y calificó de "ilegítimos" los mecanismos alternativos de seguimiento.

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Finalmente, Rusia acusó a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otros aliados de "incrementar las tensiones mediante ejercicios militares conjuntos", lo que, dijo, dificulta la estabilidad regional.