Infografías del jueves 30 de abril de 2026

EEUU VENEZUELA - El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años despegó este jueves desde Miami a Caracas en medio de una fiesta, en el marco del restablecimiento gradual de las relaciones entre ambos países tras la captura en enero de Nicolás Maduro, permitiendo a Venezuela acercarse a su normalidad aérea con una gestión actual de vuelos directos a 15 países.

NASA MÉXICO - El satélite de observación terrestre NISAR de la NASA mostró que algunas zonas de Ciudad de México se hundieron más de dos centímetros por mes entre octubre de 2025 y 2026, permitiendo medir con una precisión sin precedentes este fenómeno que afecta desde hace décadas a la capital mexicana.

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EEUU PIB - El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,5 % en el primer trimestre del 2026 con respecto al último del año pasado, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.

COREA DEL SUR ENVEJECIMIENTO - Corea del Sur está recurriendo a muñecos con inteligencia artificial (IA) para acompañar a personas mayores que viven solas, una tecnología capaz de recordarles rutinas diarias y detectar situaciones de riesgo, y que algunos consideran incluso "amigos" en un país aquejado por las altas tasas de depresión y el envejecimiento de la población.

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FÚTBOL LIGA EUROPA - Con 174 partidos a sus espaldas, el portugués João Moutinho es el centrocampista más curtido de las competiciones europeas, por delante de figuras como Luka Modric (173) o Xavi Hernández (173), y ahora será una de las bazas del Braga en las semifinales de Liga Europa ante el Friburgo, donde podría ascender al cuarto lugar de los futbolistas más curtidos del continente tras sumar otro encuentro.

AUTOMOVILISMO GP MIAMI - El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace un mes en Suzuka (Japón), estrena el liderato más joven de toda la historia de la Fórmula Uno este fin de semana en Miami, donde se reanuda el Mundial, interrumpido a causa de la guerra en Oriente Medio, con la cuarta prueba del año, la segunda con formato sprint.

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FÚTBOL EUROPA - Así va la clasificación en las grandes ligas europeas.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES - Resultados de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. EFE

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