Panamá: China reconoce que polémica de puertos panameños no es un conflicto diplomático

Ciudad de Panamá, 30 abr (EFE).- El Gobierno de China reconoció que la polémica en torno a los puertos cercanos al Canal de Panamá, explotados por una empresa china hasta que un fallo judicial tumbó la concesión, se resuelve ante los juzgados internacionales y no como un conflicto diplomático entre países, según aseguró este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

"Recibí esta mañana una comunicación del Gobierno chino, de alto nivel, donde admiten que esta es una controversia de mercadería que está llevándose adelante en tribunales arbitrales en Estados Unidos, Nueva York, específicamente", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

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Según un comunicado de la Presidencia panameña, al mandatario Mulino le llegó "una comunicación del Gobierno de China en la que se reconoce que la situación con los puertos panameños se está llevando adelante en tribunales arbitrales y no como un problema entre ambos Gobiernos".

Ese reconocimiento del país asiático llega después de que esta semana EE.UU., Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago acusaron a China de "politizar el comercio marítimo" y de "presión económica selectiva", tras aumentar los controles a buques de bandera panameña en puertos chinos.

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El gigante asiático ha intensificado en los últimos meses las detenciones de buques con bandera panameña en sus puertos, lo que implica retrasos e inspecciones adicionales. Según dijeron fuentes panameñas a EFE a inicios de este mes de abril, tres de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos son inspeccionados.

Esas detenciones suceden después de que la Corte Suprema de Panamá anulara el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997, así como su renovación, a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

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Esto ha derivado en tensiones diplomáticas así como arbitrajes millonarios de la empresa china contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares y otro contra Maersk por un monto no revelado, ya que mientras se abre una nueva licitación una filial de esa empresa danesa y el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC) administran ambos puertos, cercanos al Canal de Panamá.

El presidente panameño sostuvo hoy que en esos juzgados de arbitraje internacional "tanto la empresa como el Gobierno de Panamá se están defendiendo, argumentando todo el cúmulo de pruebas que tenemos para sostener la postura panameña justificada".

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"Celebro que ese mensaje venga acompañado de llevar más tranquila la relación. La relación con China no es un problema de Panamá con China. Estamos con una marea que nos lleva producto de un problema de dos grandes, de Estados Unidos con China", declaró Mulino.

Sin embargo, Mulino señaló este jueves que hay tintes políticos detrás del aumento de las detenciones de buques de bandera panameña en muelles de China: "El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal (...) Eso no es casualidad. Eso no es fortuito. Eso lleva intrínseco un mensaje político por las razones que expliqué hace un momento".EFE

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