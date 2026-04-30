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Dimite el jurado de la Bienal de Venecia en plena crisis por pabellones de Israel y Rusia

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Roma, 30 abr (EFE).- El jurado internacional que debía valorar las participaciones en la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia, a partir del próximo 9 de mayo, ha dimitido este jueves en bloque en plena polémica por la presencia de los pabellones de Rusia y de Israel.

La propia Bienal ha confirmado en un escueto comunicado la dimisión del jurado, desde la presidenta, la brasileña Solange Farkas, hasta el resto de componentes Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma y Giovanna Zapperi.

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La 61 Bienal de Arte de Venecia, uno de los foros más importantes del sector a nivel mundial, abrirá sus puertas el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre pero en las últimas semanas se ha visto sacudida por la decisión de permitir la presencia de Rusia, vetada desde 2022. EFE

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