Díaz asegura que España está "a nada" de tiempo de que el nuevo registro horario sea una realidad

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que España está "a nada" de tiempo de que el nuevo registro horario sea ya, "por fin", una realidad.

Díaz, en declaraciones a RNE recogidas Europa Press, ha recordado que en España se hacen 2,5 millones de horas extraordinarias a la semana "sin retribuir", con el "daño social" que ello conlleva.

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"Estaba estos días con trabajadoras del sector del comercio y me decían, me lo rogaban, que lo hiciéramos. Bueno, pues yo creo que esta es la buena noticia", ha subrayado la ministra.

En cuanto a la reforma de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo anteproyecto aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, Díaz ha afirmado que es "de las más importantes" porque tiene que ver "con la vida de la gente", y ha indicado que, aunque la CEOE no apoyó el texto, la patronal "forma parte de la ley".

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"Es una ley clave. Esta ley va a llegar ahora al Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué hace la derecha en este país. ¿Va también a dificultar o a colocarse en contra de una norma que es hija del diálogo social y que tiene que ver con la vida de la gente? ¿También van a hacer de esta norma un combate político, la van a tirar abajo?", se ha preguntado la vicepresidenta.

"Ya no es mi responsabilidad, pero sería para estudiar en las facultades, no de Derecho, sino de políticas públicas", ha advertido sobre la posibilidad de que la derecha no apoye en el Congreso "una norma que sirve para prevenir".

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La ministra ha subrayado que, más allá de la ideología que tenga cada uno, se trata de una norma que habla de riesgos psicosociales y de salud mental "en un país en el que se han incrementado las bajas por incapacidad temporal un 500%".