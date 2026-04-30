La producción de Petrobras sube el 16,2 % y alcanza un nuevo récord en el primer trimestre de 2026

Río de Janeiro, 30 abr (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras produjo en el primer trimestre del año un promedio diario récord de 3,23 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, el 16,2 % más frente al mismo periodo de 2025, informó este jueves la estatal.

En la comparación con el trimestre previo el incremento fue del 3,7 %, según el informe enviado al mercado por la compañía.

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Los datos incluyen los hidrocarburos extraídos por la petrolera tanto en Brasil como en el exterior, así como en las áreas de concesión que se adjudicaron en asociación con otras empresas pero en las que es operadora.

Petrobras atribuyó el resultado a la eficiencia operativa, pero especialmente a la expansión de sus operaciones en el presal (horizonte de explotación en aguas profundas del océano Atlántico).

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En esta zona en mención, la petrolera estatal alcanzó una producción operada récord de 4,01 millones de barriles de petróleo y gas equivalente por día en los primeros tres meses de 2026, un 7 % más frente al mismo período del año anterior.

En términos de producción propia, Petrobras consiguió en el presal 2,66 millones de barriles de petróleo y gas equivalente por día, un alza del 8 % en el mismo comparativo.

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El desempeño récord se explicó, en gran medida, por el aumento de la capacidad productiva en campos clave del presal como Búzios y Mero.

En el primero, las plataformas superaron por primera vez el millón de barriles diarios en una jornada, mientras que en el campo de Mero la producción sobrepasó los 700.000 barriles en un solo día, tras la entrada en operación de un nuevo pozo conectado a la plataforma Alexandre de Gusmão.

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Petrobras, controlada por el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, produjo el año pasado un promedio de 2,99 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, un volumen récord y un 11 % superior al de 2024.