Citi cierra venta del 22,6 % de Banamex y avanza en su desinversión de México

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El estadounidense Citi Group anunció este miércoles el cierre de la venta del 22,6 % de su participación accionaria en el Grupo Financiero Banamex.

La operación forma parte de la venta del 24 % acordada con varios inversionistas institucionales y oficinas familiares de inversión y anunciada en febrero pasado.

PUBLICIDAD

Esto forma parte de su proceso de desinversión del banco mexicano desde 2022, que hasta ahora tiene comprometido el 49 % de sus acciones, al contar la inversión del 25 % al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

En un comunicado, Citi precisó que se recibieron las autorizaciones requeridas del regulador mexicano de competencia y se cumplieron todas las condiciones de cierre para este 22,6 % y estimó que la venta del 1,4 % restante de esa participación se completará en los próximos meses.

PUBLICIDAD

La entidad estadounidense señaló que, con este proceso acelerado de venta de Banamex, no anticipa ventas adicionales en 2026, con el fin de permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor en la institución financiera mexicana.

Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, afirmó que el cierre de estas operaciones con inversionistas de renombre demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex, en su trayectoria de crecimiento y en la fortaleza del sector financiero mexicano.

PUBLICIDAD

“Estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex”, coincidió Chico Pardo.

Además, destacó que el cierre de estas operaciones los acerca “a completar el proceso de desconsolidación de Citi”.

PUBLICIDAD

Citi reiteró que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para el grupo.

La compañía precisó que cualquier decisión sobre el momento y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex, proyectada para 2027, así como sobre cualquier venta adicional, dependerá de factores financieros, condiciones de mercado y autorizaciones regulatorias.

PUBLICIDAD

En la transacción, el grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP participó como asesor legal en Estados Unidos y White & Case, S.C. como asesor legal mexicano, precisó la nota.