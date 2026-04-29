El Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,25 % pese al repunte inflacionario

Toronto (Canadá), 29 abr (EFE).- El Banco de Canadá mantuvo este miércoles su tipo de interés en el 2,25 % por cuarto mes consecutivo, pese al repunte de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán y la persistente incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos.

La autoridad monetaria señaló en un comunicado que el impacto inmediato del encarecimiento del petróleo sobre la inflación debe ser observado con cautela antes de modificar la política monetaria.

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Además, advirtió que el conflicto en Oriente Medio está provocando una “elevada volatilidad”, un fuerte aumento de los precios energéticos y disrupciones en el transporte, lo que reduce las perspectivas de crecimiento en países importadores de petróleo y aumenta la inflación mundial.

El Banco de Canadá prevé que la inflación alcance alrededor del 3 % en abril y espera que vuelva al objetivo del 2 % a principios de 2027 si el precio del petróleo se modera.

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El Banco de Canadá mantuvo prácticamente sin cambios sus previsiones nacionales, con un crecimiento del PIB del 1,2 % en 2026, del 1,6 % en 2027 y del 1,7 % en 2028.

Sus proyecciones asumen que los aranceles no experimentan cambios y que el precio del petróleo cae a 75 dólares estadounidenses por barril a mediados de 2027.

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La institución señaló que Canadá, como gran exportador neto de petróleo, se beneficia en términos de renta nacional del aumento del precio del crudo, aunque los consumidores sufren el impacto directo de los mayores precios de la gasolina.

A nivel global, el banco central espera que la economía estadounidense tenga un crecimiento "sólido" gracias a las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y el consumo, mientras que China se ve favorecida por la fortaleza de sus exportaciones.

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La economía de la zona del euro será la más afectada por la subida de los precios del petróleo y el gas natural, añadió el Banco de Canadá. EFE