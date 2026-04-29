Bruselas acusa a Meta de violar la ley UE por no impedir que menores de 13 años usen Instagram y Facebook

La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Meta de violar la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por no tomar medidas para controlar y evitar el acceso de menores de 13 años a sus redes sociales Instagram y Meta; unos incumplimientos que de confirmarse en el proceso iniciado expondrá a la tecnológica a una multa millonaria.

"Las propias condiciones generales de Meta indican que sus servicios no están destinados a menores de 13 años. Sin embargo, nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en un comunicado.

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La DSA exige a las plataformas que hagan cumplir sus propias normas, por lo que Bruselas subraya que las condiciones generales del servicio "no son meras declaraciones escritas", sino la base de acciones concretas para proteger a los usuarios, incluidos los menores, y que la empresa cumpla con la legislación comunitaria.

Fuentes comunitarias destacan que el límite de acceso en la edad de 13 años fue fijada por la propia compañía estadounidense y que, en este caso, lo que está en cuestión es el incumplimiento por parte de Meta de las medidas notificadas a Bruselas para cumplir con las directrices de la DSA en las que la compañía "reconoce el riesgo" para los menores de esa edad del acceso a sus redes sociales.

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Así, la investigación comunitaria "no ofrece una opinión sobre cuál debería ser el límite de edad", recalcan las fuentes, dado que ese es un asunto aún bajo reflexión en el grupo de trabajo 'ad hoc' creado por el Ejecutivo de Von der Leyen para presentar de aquí al verano recomendaciones sobre el acceso de menores a las redes sociales para que los servicios comunitarios decidan después si presentar una propuesta legislativa concreta antes de que acabe el año.

Con el anuncio de la acusación preliminar, que emana de la investigación formal iniciada por Bruselas contra Instagram y Facebook en mayo de 2024, se abre ahora un periodo para que la Meta examine los documentos de la acusación y le da margen para responder o tomar medidas inmediatas para corregir las irregularidades.

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Si la Comisión confirma en este periodo que sus conclusiones preliminares son correctas, podrá emitir una "resolución de incumplimiento", que le permitirá imponer una multa proporcional a la infracción de hasta un 6% de la facturación anual total mundial del proveedor.