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App Store introduce una opción de pago más asequible con las suscripciones mensuales con un compromiso de 12 meses

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Apple ha introducido las suscripciones mensuales con un compromiso de doce meses, una nueva opción que pretende ofrecer una alternativa de pago más económica para los usuarios.

Las suscripciones mensuales con un compromiso de doce meses estarán disponibles a partir de mayo en todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos y Singapur, con el lanzamiento de iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 y visionOS 26.5.

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En la práctica, se trata de una suscripción que obliga al usuario a mantenerla durante un periodo de doce meses, pero en lugar de realizar un único pago anual, este se hace cada mes. Según explica Apple en su página de desarrolladores pueden cancelarse en cualquier momento, pero la suscripción como tal finalizará una vez concluya el plazo de compromiso.

Los usuarios tendrán acceso a la información de la suscripción, para comprobar los pagos que han realizado y los que faltan. Recibirán recordatorios por correo electrónico próximos a la fecha de renovación, con la posibilidad de activar las notificaciones push.

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